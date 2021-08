Lille AMELIO , Maison de l'Habitat Durable Lille, Nord Repair Café de la Maison de l’Habitat Durable AMELIO | Maison de l’Habitat Durable Lille Catégories d’évènement: Lille

Repair Café : ne jetez rien, réparez tout ! ——————————————- La Maison de l’Habitat Durable organise son Repair Café. Votre grille-pain ne grille plus rien ? Le réveil ne sonne plus ? La cafetière fait de l’eau ? Les réparateurs bénévoles vous aident à réparer tous ces objets du quotidien qui peuvent encore vous servir. **→ Samedi 25 septembre 2021 de 9h30 à 12h30** **Lille – Maison de l’Habitat Durable, 7 bis rue Racine** **Inscription préalable obligatoire auprès de la Maison de l’Habitat Durable**

Atelier gratuit, inscription préalable obligatoire

2021-09-25T09:30:00 2021-09-25T12:30:00

