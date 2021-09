Bourgoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu, Isère Repair Café de Bourgoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu Catégories d’évènement: Bourgoin-Jallieu

Repair Café de Bourgoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu, 25 septembre 2021, Bourgoin-Jallieu. Repair Café de Bourgoin-Jallieu 2021-09-25 09:00:00 09:00:00 – 2021-09-25 12:00:00 12:00:00 Villa Marbrerie Impasse de Charges

Bourgoin-Jallieu Isère Bourgoin-Jallieu Le Repair Café de Bourgoin-Jallieu organise des ateliers d’auto-réparation de petit matériel électroménager et de couture avec assistance de ses bénévoles. Réparer au lieu de jeter, telle est notre devise. contact@repair-cafe-bourgoin-jallieu.fr +33 6 60 11 93 37 https://repair-cafe-bourgoin-jallieu.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-17 par

