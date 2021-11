La turballe Bibliothèque Anita Conti La Turballe, Loire-Atlantique Repair café d’avant Noël Bibliothèque Anita Conti La turballe Catégories d’évènement: La Turballe

Bibliothèque Anita Conti, le jeudi 2 décembre à 18:30

Réparation de jouets en plus des appareils habituels (électroménagers, TV…) repair-cafe-turballais@laposte.net Réparation de jouets en plus des appareils habituels (électroménagers, TV…) repair-cafe-turballais@laposte.net Bibliothèque Anita Conti Place du Marché 44420 La turballe La turballe Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-02T18:30:00 2021-12-02T20:30:00

