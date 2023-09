En Savoir Plus répare Repair Café d’Amiens Amiens Catégories d’Évènement: Amiens

Somme En Savoir Plus répare Repair Café d’Amiens Amiens, 21 octobre 2023, Amiens. En Savoir Plus répare Samedi 21 octobre, 10h00, 13h00 Repair Café d’Amiens Venez pour être accompagné dans la réparation de vos objets grâce aux bénévoles du Repair Café Amiénois. Informatique, petit électroménager, couture, petit outillage, n’hésitez plus à donner une seconde vie à vos objets ! Repair Café d’Amiens 6 rue des Deux Ponts 80000 Amiens Amiens 80000 Somme Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T10:00:00+02:00 – 2023-10-21T12:00:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Amiens, Somme Autres Lieu Repair Café d'Amiens Adresse 6 rue des Deux Ponts 80000 Amiens Ville Amiens Departement Somme

