REPAIR CAFÉ COUTURE LE 26/11/2022 AU RESTAURANT « LA RÉCRÉE » À VIOLS-LE-FORT Viols-le-Fort, 26 novembre 2022, Viols-le-Fort.

Repair Café couture le 26/11/2022 au Restaurant « La Récrée » à Viols-le-Fort de 14h30 à 17h30

Samedi démarre la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets!

Cette année, c’est le thème du textile qui a été choisi, pour animer des réflexions autour de l’industrie de la mode (une des plus polluantes au monde), pour questionner notre consommation (9,5kg de textile et chaussures par an par Français) et pour nous alerter sur les effets néfastes de ces envies de shopping (cultures de coton gourmandes en eau, microparticules de fibres synthétiques dans les océans, impacts sociaux…)

Mais ne pleurez pas!

On n’ira pas tout nu!

D’autres façons de s’habiller existent et permettent de s’habiller encore avec du style et du plaisir! On peut choisir des habits de qualité qui restent beau longtemps.

On peut acheter des vêtements de seconde main et faire de belles trouvailles.

Et on peut choyer ses vêtements, les réparer, les personnaliser et recycler selon ses envies.

Ça vous dit?

Ce Repair Café couture est fait pour vous!

PRIX LIBRE

ressourcerie.courtscircuits@ecomail.fr

