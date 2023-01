REPAIR CAFÉ CHOLET Cholet Cholet Catégories d’Évènement: Cholet

Maine-et-Loire ​Qu’est-ce que le Repair Café ? Un Repair Café c’est un rendez-vous gratuit et ouvert à tous, sous la forme d’ateliers de réparation collaboratifs.

L’idée est de « Réparer ensemble » pour lutter contre le gaspillage et la production de déchets.

Avec l'aide des repair acteurs, vous pouvez co-réparer vos vêtements, meubles, appareils électriques, bicyclettes, vaisselle, objets utiles, jouets, et autres repaircafecholet@gmail.com

