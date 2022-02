Repair Café Centre social et culturel Arts et loisirs d’Arlac Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Mérignac

Repair Café Centre social et culturel Arts et loisirs d’Arlac, 26 février 2022, Mérignac. Repair Café

Centre social et culturel Arts et loisirs d’Arlac, le samedi 26 février à 14:00

Un objet à réparer ? Les bénévoles du Repair Café seront présents pour vous aider ! Inscription obligatoire pour avoir un rendez-vous. Essayons de réparer ensemble des objets en panne ou cassés ! Centre social et culturel Arts et loisirs d’Arlac avenue de la Chapelle Sainte-Bernadette 33700 Mérignac Mérignac Arlac Gironde

2022-02-26T14:00:00 2022-02-26T18:00:00

