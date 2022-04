Repair café Café des Marais, 27 avril 2022, Guérande.

Repair café

Café des Marais, le mercredi 27 avril à 18:30

Réparer ensemble, c’est l’idée des Repair Cafés dont l’entrée est ouverte à tous. Outils et matériel sont disponibles à l’endroit où est organisé le Repair Café, pour faire toutes les réparations possibles et imaginables. Meubles, appareils électriques, bicyclettes, vaisselle, objets utiles, jouets, et autres. D’autre part sont présents dans le Repair Café des experts bénévoles, qui ont une connaissance et une compétence de la réparation dans toutes sortes de domaines. On y apporte des objets en mauvais état qu’on a chez soi. Et on se met à l’ouvrage avec les gens du métier. Il y a toujours quelque chose à apprendre au Repair Café. Ceux qui n’ont rien à réparer prennent un café ou un thé, ou aident à réparer un objet appartenant à un autre. Le Repair Café veut surtout être une expérience ludique, et gratifiante, pour des réparations qui s’avèrent souvent très simples. Venez et essayez !

Café des Marais 12 Rue de Leniphen, Saille 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-27T18:30:00 2022-04-27T20:30:00