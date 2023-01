Repair Café Burnhaupt-le-Haut Burnhaupt-le-Haut Burnhaupt-le-Haut Catégories d’Évènement: Burnhaupt-le-Haut

Haut-Rhin Burnhaupt-le-Haut Les Repair cafés sont des ateliers de réparation collaboratifs où des bénévoles partagent leurs connaissances. Les participants apportent leurs objets en panne (petit électroménager, ordinateurs, objets électroniques, vêtements, etc.) afin de les réparer en compagnie des bénévoles.

L’objectif des Repair cafés est double :

– Faire évoluer les comportements en mettant en avant le réflexe de réparer plutôt que de jeter.

– Créer du lien social intergénérationnel localement. Apportez vos objets en panne (petit électroménager, ordinateurs, objets électroniques, vêtements, etc.) afin de les réparer en compagnie des bénévoles.

