Repair café Burnhaupt-le-Haut, samedi 17 février 2024.

Repair café Burnhaupt-le-Haut Haut-Rhin

Ne jeter plus, venez apprendre à réparer gratuitement. Objets en panne, cassés, abîmés,… une seconde vie est possible ! Le petit plus un espace de gratuité temporaire Dons, troc, récup’ avec des objets propres et en bon état.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 09:30:00

fin : 2024-02-17 11:30:00

10 rue du Stade

Burnhaupt-le-Haut 68520 Haut-Rhin Grand Est mairie@burnhaupt-le-haut.com

