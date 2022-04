Repair café Bulat-Pestivien, 30 avril 2022, Bulat-Pestivien.

Repair café Bar le Ch’ty coz 1 Plasenn Ar Skol Bulat-Pestivien

Bulat-Pestivien Côtes d’Armor Bulat-Pestivien

Amenez les objets que vous souhaiteriez voir revivre et des bénévoles vous donneront un peu de leur temps pour vous apprendre à les réparer et aussi échanger autour d’un thé ou café ! Ne jetez plus, réparons ensemble !

+33 6 63 35 02 06

