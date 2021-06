Repair Café Bulat-Pestivien, 26 juin 2021-26 juin 2021, Bulat-Pestivien.

Repair Café 2021-06-26 – 2021-06-26 Plasenn Ar Skol Ch’ty Coz

Bulat-Pestivien 22160 Bulat-Pestivien

Vous avez chez vous des objets que vous souhaiteriez voir revivre plutôt que de les jeter ? Alors amenez les et des bénévoles avec des connaissances techniques vous donneront un peu de leur temps pour vous apprendre à les réparer (quand c’est possible) et aussi échanger autour d’un thé ou café ! Ne jetez plus, réparons ensemble ! Ça peut être : réparer les vélos ou trottinettes, raccommoder des vêtements, dépanner le petit électroménager, optimiser les performances des ordinateurs, donner une seconde vie aux matériels audio/vidéo etc…

terrawatt.bzh@gmail.com +33 6 63 35 02 06

Vous avez chez vous des objets que vous souhaiteriez voir revivre plutôt que de les jeter ? Alors amenez les et des bénévoles avec des connaissances techniques vous donneront un peu de leur temps pour vous apprendre à les réparer (quand c’est possible) et aussi échanger autour d’un thé ou café ! Ne jetez plus, réparons ensemble ! Ça peut être : réparer les vélos ou trottinettes, raccommoder des vêtements, dépanner le petit électroménager, optimiser les performances des ordinateurs, donner une seconde vie aux matériels audio/vidéo etc…

dernière mise à jour : 2021-06-10 par