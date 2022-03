Repair Café avec l’association La Manivelle Sainte-Foy-la-Grande Sainte-Foy-la-Grande Catégories d’évènement: Gironde

Sainte-Foy-la-Grande Gironde Sainte-Foy-la-Grande Pour réparer ensemble et gratuitement vos objets abîmés ou en panne.

Bricoleuses, bricoleurs, vous pouvez venir donner un coup de main pour les réparations.

Les outils sont fournis par l’association.

