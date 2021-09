Saint-Étienne MJC des Tilleuls Loire, Saint-Étienne Repair Café aux Tilleuls MJC des Tilleuls Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Un objet en panne ? Un objet cassé ? Apportez-le pour le réparer avec l'aide des experts du Repair Café d'Openfactory et lui donner une seconde vie **à la MJC des Tilleuls, rue du Pavillon Chinois, Saint-Étienne** **Plus d'infos:** [[https://www.openfactory42.org/repair-cafe/](https://www.openfactory42.org/repair-cafe/)](https://www.openfactory42.org/repair-cafe/)

2021-10-09T09:00:00 2021-10-09T12:00:00

