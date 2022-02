Repair café au Ch’ty Coz Bulat-Pestivien, 26 février 2022, Bulat-Pestivien.

Repair café au Ch’ty Coz Bulat-Pestivien

2022-02-26 – 2022-02-26

Bulat-Pestivien Côtes d’Armor Bulat-Pestivien

Vous avez chez vous des objets que vous souhaiteriez voir revivre plutôt que de les jeter ? Alors amenez les et des bénévoles avec des connaissances techniques vous donneront un peu de leur temps pour vous apprendre à les réparer (quand c’est possible) et aussi échanger autour d’un thé ou café !

chtycoz@orange.fr +33 2 96 45 75 74

Vous avez chez vous des objets que vous souhaiteriez voir revivre plutôt que de les jeter ? Alors amenez les et des bénévoles avec des connaissances techniques vous donneront un peu de leur temps pour vous apprendre à les réparer (quand c’est possible) et aussi échanger autour d’un thé ou café !

Bulat-Pestivien

dernière mise à jour : 2022-01-13 par