“Repair café” Andernos-les-Bains, 13 novembre 2021, Andernos-les-Bains.

“Repair café” Andernos-les-Bains

2021-11-13 – 2021-11-13

Andernos-les-Bains 33510

Votre lampe clignote sans qu’on le lui demande ? Votre aspirateur n’aspire plus ? Votre lecteur DVD ne veut plus rendre le DVD ? Votre appareil préféré ne fonctionne plus ?

vous préféreriez prolonger la vie de vos appareils plutôt que de les jeter de devoir en racheter ?

Ensemble inversons la tendance ! Contribuons à prolonger la vie de ces objets programmées pour une durée de vie limitée.

Venez bénéficier des compétences de notre équipe de bénévoles qui vous aideront à trouver la panne et à réparer vos appareils (dans la limite du possible).

Le Repair Café est ouvert à tous les adhérents de la recyclerie ATENOBA (adhésion annuelle minimum de 1€). Vous pourrez devenir adhérent lors de votre visite.

Vous pourrez également soutenir notre équipe de bénévoles réparateurs avec une contribution libre.

+33 7 69 55 20 14

Atelier recyclerie Andernos

Andernos-les-Bains

