Repair Café à CASTILLON LA BATAILLE

Gironde

Repair Café à CASTILLON LA BATAILLE Castillon-la-Bataille, 13 mars 2022, Castillon-la-Bataille. Repair Café à CASTILLON LA BATAILLE Castillon-la-Bataille

2022-03-13

Castillon-la-Bataille Gironde Castillon-la-Bataille Que faire d’un grille-pain qui ne fonctionne plus, d’une bicyclette dont la roue frotte ou d’un bêche tordue ? Les jeter ? Pas question !

Les réparateurs bénévoles des Repair Café sont là pour vous aider à les réparer ; des outils sont disponibles sur place, chaque Repair Café est accompagné d’un espace de gratuité pour tous.

Lieu d’accueil à “De-ci de-là” : 6 esplanade Marcel Jouanno à Castillon-la-Bataille.

Pour des raisons d’assurance, les participants devront s’acquiter d’une cotisation annuelle (minimum 1 €)

Castillon-la-Bataille

