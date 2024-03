Repair Café à Beuvry-La-Forêt Foyer Noël Heyden Beuvry-la-Forêt, samedi 23 mars 2024.

Repair Café à Beuvry-La-Forêt Ne jetons plus, réparons ensemble Samedi 23 mars, 14h00 Foyer Noël Heyden Entrée accessible à tous, participation libre aux frais de l’association bienvenue, sans inscription, sauf pour les machines à coudre (sur inscription préalable par mail)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T14:00:00+01:00 – 2024-03-23T17:30:00+01:00

Qu’est-ce qu’un repair café ?

Le repair café vous accueille dans une salle municipale et des bénévoles vous aident à réparer n’importe quel objet cassé, abîmé ou en panne. Cela permet de réduire nos déchets et cela ne vous coûtera pas très cher, car la participation financière est libre grâce à une tirelire pour soutenir l’association…

C’est accessible à tous et c’est sans RDV, sauf pour les machines à coudre.

Ne jetons plus, réparons ensemble et en toute convivialité !

Vous pouvez apporter : PETIT ELECTROMENAGER , MATERIEL INFORMATIQUE – VETEMENTS – HIFI VIDEO – MATERIEL DE BRICOLAGE et de JARDIN – MACHINE à COUDRE – VELOS

Foyer Noël Heyden 45 rue de la résistance 59310 Beuvry-la-Forêt Beuvry-la-Forêt 59310 Nord Hauts-de-France repair_cafe_orchies@yahoo.com

