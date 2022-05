Repair café, 5 novembre 2022, .

Repair café

2022-11-05 10:00:00 – 2022-11-05 12:00:00

EUR Que faire d’un grille-pain qui ne marche plus ? D’une bicyclette dont la roue frotte ? Ou d’un pull mité ? Les jeter ? Pas question !

Une fois par mois, le Centre Socioculturel du Saint-Varentais se transforme en atelier de réparation dans un esprit convivial. Plusieurs réparateurs bénévoles sont là pour vous aider à donner une seconde vie à vos objets. Outils et matériel, café et gâteaux sont également disponibles sur place.

Un atelier éco-responsable est également mis en place pour vous permettre d’apprendre à créer vos propres produits de beauté et d’entretien.

Une fois par mois, le Centre Socioculturel du Saint-Varentais se transforme en atelier de réparation et en atelier éco-responsable dans un esprit convivial.

Que faire d’un grille-pain qui ne marche plus ? D’une bicyclette dont la roue frotte ? Ou d’un pull mité ? Les jeter ? Pas question !

Une fois par mois, le Centre Socioculturel du Saint-Varentais se transforme en atelier de réparation dans un esprit convivial. Plusieurs réparateurs bénévoles sont là pour vous aider à donner une seconde vie à vos objets. Outils et matériel, café et gâteaux sont également disponibles sur place.

Un atelier éco-responsable est également mis en place pour vous permettre d’apprendre à créer vos propres produits de beauté et d’entretien.

dernière mise à jour : 2022-01-26 par