2022-10-29 – 2022-10-29 EUR Vous avez besoin d’une réparation ? Envie d’un conseil sur une réparation ?

Le Repair Café est fait pour vous ! Venez redonner vie à vos affaires grâce à des bénévoles bricoleurs, informaticiens, couturiers… Buvette sur place ! dernière mise à jour : 2022-10-06 par

