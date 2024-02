Repair café 12 faubourg Sainte Anne 44350 Guerande Guérande, mercredi 28 février 2024.

Réparer ensemble, c’est l’idée des Repair Cafés dont l’entrée est ouverte à tous. On y apporte des objets en mauvais état qu’on a chez soi. Et on se met à l’ouvrage avec les gens du métier. Il y a toujours quelque chose à apprendre au Repair Café.

Ceux qui n’ont rien à réparer prennent un café ou un thé, ou aident à réparer un objet appartenant à un autre.

Le Repair Café veut surtout être une expérience ludique, et gratifiante, pour des réparations qui s’avèrent souvent très simples. Venez et essayez !

12 faubourg Sainte Anne 44350 Guerande
Guérande 44350
Loire-Atlantique
Pays de la Loire
02 40 62 01 91
ludovic.bertho0717@orange.fr
https://www.labaule-guerande.com/repair-cafe-guerande.html

