Orléans Palais des sports d'Orléans Loiret, Orléans Réouverture USO TIR à compter du mercredi 1er septembre 2021 Palais des sports d’Orléans Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Réouverture USO TIR à compter du mercredi 1er septembre 2021 Palais des sports d’Orléans, 1 septembre 2021, Orléans. Réouverture USO TIR à compter du mercredi 1er septembre 2021

du mercredi 1 septembre au vendredi 24 septembre à Palais des sports d’Orléans

L’U.S.Orléans Tir réouvrira sa saison, dès le mercredi 1er septembre 2021, à partir de 15h00. OUVERT A TOUS dès 7 ans. Séance découverte offerte. Palais de Sports – 3ème étage – 14 rue Eugène VIGNAT – 45000 ORLEANS. Les mardi, jeudi, vendredi de 18h00 à 20h00 Les mercredi de 15h00 à 20h00. Disciplines pratiquées : Carabine, Pistolet, Pistolet vitesse et standard à air comprimé à 10 mètres et arbalète field à 10 et 18 mètres. Contact : Sandrine GALLIER – 06 86 93 92 11 – [sandrine.gallier@orange.fr](mailto:sandrine.gallier@orange.fr)

Entrée libre, réservation conseillée. Pass Sanitaire pour les adultes

Réouverte saison 2021-2022 : séance découverte au tir sportif offerte. Palais des sports d’Orléans Palais des sports Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-01T15:00:00 2021-09-01T20:00:00;2021-09-02T18:00:00 2021-09-02T20:00:00;2021-09-03T18:00:00 2021-09-03T20:00:00;2021-09-07T18:00:00 2021-09-07T20:00:00;2021-09-08T15:00:00 2021-09-08T20:00:00;2021-09-09T18:00:00 2021-09-09T20:00:00;2021-09-10T18:00:00 2021-09-10T20:00:00;2021-09-14T18:00:00 2021-09-14T20:00:00;2021-09-15T15:00:00 2021-09-15T20:00:00;2021-09-16T18:00:00 2021-09-16T20:00:00;2021-09-17T18:00:00 2021-09-17T20:00:00;2021-09-21T18:00:00 2021-09-21T20:00:00;2021-09-22T15:00:00 2021-09-22T20:00:00;2021-09-23T18:00:00 2021-09-23T20:00:00;2021-09-24T18:00:00 2021-09-24T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Palais des sports d'Orléans Adresse Palais des sports Orléans Ville Orléans lieuville Palais des sports d'Orléans Orléans