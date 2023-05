Réouverture Jardin21 : Dancing avec Deviant Disco Jardin 21 Paris Catégories d’Évènement: île de France

Pour la fête de réouverture du Jardin21 du 4 au 7 mai, on vous a concocté 4 nuits de fête en mode DANCING. Retrouvez le dimanche 7 mai le collectif Deviant Disco prêt à en découdre pour cette ultime soirée dans notre joli dancefloor en plein air ! Ce week-end de réouverture s’annonce comme un condensé intense de la programmation attendue cet été au Jardin21. Parmi les grandes nouveautés, la programmation pour la première fois au Jardin21 de stand-up avec la venue du Greenwashing Comedy Club. Vous y retrouverez des humoristes engagés pour lutter contre l’éco- anxiété et pour sensibiliser au réchauffement climatique. Mais aussi 4 nuits de fêtes du jeudi au dimanche soir avec des horaires étendus à 4h du matin pour les plus fêtards. Pour le dimanche, retrouvez les DJ : Petit Roux de Panam vs Kapman Transterror Eva Peel Ecouter le collectif Deviant Disco sur Soundcloud Infos pratiques Ouverture des portes le dimanche : 12h-04h DJs sets : 21h-04h Jardin 21 2/A Rue Ella Fitzgerald 75019 Paris Contact : https://www.facebook.com/events/729951935580144?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[]%7D https://www.facebook.com/jardin21paris/ https://www.facebook.com/jardin21paris/

©Jardin21 Détails Lieu Jardin 21 Adresse 2/A Rue Ella Fitzgerald Ville Paris

