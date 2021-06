Réouverture – Dub’N Pétanque Le Chapiteau, 6 juin 2021-6 juin 2021, Marseille.

Réouverture – Dub’N Pétanque

Le Chapiteau, le dimanche 6 juin à 15:00

Vous nous avez demandé une terrasse ? On vous amène les boules, le pastis et le son ! Ouais, on est parfaits ! Pour ceux qui ont trouvé l’excuse du confinement pour ne pas s’entraîner au lancé de boules, Le Chapiteau est là pour vous ! La surprise de cette année ? Ce sont des après-midi Dub’N Pétanque tous les 1er dimanche de chaque mois ! Vous serez des experts du pointage lors du prochain tournoi ! LINE UP : Pour ce premier dimanche de la saison, on a invité Massilia Hi-Fi et Baltimores pour un DJ set / concert comme on aime. Ils vous avaient régalés lors du tournoi au mois d’octobre dernier et sont prêts à refaire trembler le plancher de l’estrade du Chapiteau ! — Pour ce premier week-end, l’entrée est GRATUITE mais attention, LA JAUGE ÉTANT TRÈS LIMITÉE, il faudra réserver votre place 1 billet = 1 personne BILLETTERIE : [https://tinyurl.com/4w9hkr4r](https://tinyurl.com/4w9hkr4r) — INFOS PRATIQUES : En respect des mesures sanitaires en vigueur, la jauge de cet événement est réduit. Les réservations et le port du masque sont obligatoires !! On s’aime, alors on fait attention les uns aux autres, be safe ! Pas de bruit en sortant, pensez aux voisins qui dorment! PEACE, LOVE AND MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique!! ► Politique de réduction de plastique + récup + compostage ► Pizzas et petits plaisirs faits Maison ► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

Entrée libre sur réservation

Le Chapiteau 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



