Réouverture thématique sur l’art de la taille fruitière dans le cadre des Journées européennes des métiers d’art, qui se tiennent du 28 mars au 3 avril. Le Potager du Roi met le métier de jardinier du patrimoine à l’honneur et vous propose de suivre des visites guidées thématiques sur l’art de la taille fruitière en compagnie d’un jardinier. Rendez-vous à 11h, 14h30 et 16h. En parallèle, des activités pour les enfants sont proposées les après-midi de 14h à 18h. Vente de produits frais le samedi matin à partir de 10h.

5 €, accès libre pour les moins de 26 ans ; 3€ supplémentaires pour les visites guidées.

Réouverture du Potager du Roi en weekend pour la nouvelle saison à partir du 2 avril. Potager du Roi 10 Rue du Maréchal Joffre, 78000 Versailles Versailles Saint-Louis Yvelines

