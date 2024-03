Réouverture du Musée Dobrée Musée Dobrée Nantes, samedi 18 mai 2024.

Réouverture du Musée Dobrée Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 10h30 Musée Dobrée Jauge limitée.

En cours de rénovation et d’extension, le musée Dobrée et son nouveau parcours muséographique ouvriront leurs portes le 18 mai 2024, à l’occasion de la nuit des musées.

Gratuit du 18 mai au 2 juin 2024.

Couvrant 500 000 ans d’histoire et 5 continents à travers 2 400 objets présentés, le nouveau musée offrira aux visiteurs et visiteuses une expérience inédite pour raconter l’histoire originale et curieuse de ses collections.

En plein cœur de Nantes, le musée Dobrée réunit deux bâtiments remarquables : le palais Dobrée, de style néo-médiéval, avec sa tour haute de 30 mètres et le manoir de la Touche, ancienne résidence épiscopale.

Le musée Dobrée est en cours de rénovation. Le nouveau musée ouvrira ses portes en 2024.Pendant cette période de travaux, des espaces d'expositions temporaires restent ouverts au public ainsi que les jardins.

