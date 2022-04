Réouverture du musée des abeilles (LAPI) Lapi Neuf-Berquin Catégories d’évènement: Neuf-Berquin

Lapi, le samedi 2 avril à 14:30

A l’occasion de sa réouverture, venez assister à la toute première visite guidée de l’année. Pour l’occasion, un pot de miel de 50g et 20% sur votre produit préféré est offert à tous les visiteurs du musée ce jour-ci. Alors n’hésitez plus! Venez découvrir ou redécouvrir de manière ludique et interactive le monde fascinant de nos chères Abeilles en compagnie d’une guide passionnée. Participez au filage et cirage des cadres de ruches, et découvrez le travail de l’apiculteur au printemps. A la fin de votre visite, savourez “Nos spécialités maisons”. Sur réservation au 03 28 42 83 08 ou sur [contact@lapi.fr](mailto:contact@lapi.fr). Pour réserver directement en ligne pour plusieurs participants, c’est simple, ajoutez le nombre de participants dans la quantité au panier. N’oubliez d’amener votre bon de commande le jour de l’animation.

Sur inscription, Tarif: 5€/ personne, durée: 1h30 environ, âge: A partir de 8 ans

Lapi 93 rue de Cassel, Neuf Berquin Neuf-Berquin Nord

