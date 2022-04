Réouverture du musée, découvrez ses nouvelles salles d’ambiance Musée de l’Hospice Comtesse, 2 avril 2022, Lille.

Réouverture du musée, découvrez ses nouvelles salles d’ambiance

du samedi 2 avril au dimanche 3 avril à Musée de l’Hospice Comtesse

En avril, le musée se découvre d’un fil Après six mois de travaux d’embellissement de son rez-de-chaussée, le musée d’art et d’histoire de la ville installé dans l’ancien Hôpital Comtesse, patrimoine emblématique de Lille, rouvre ses portes le samedi 2 avril aux visiteurs. Les salles d’ambiance viennent de se refaire une beauté et retrouvent leur superbe : nouvel éclairage, valorisation des collections exposées, développement des dispositifs de médiation sont au rendez-vous de ce renouvellement. Entrée gratuite pour tous dans le cadre de ce week-end de réouverture, les 2 et 3 avril, de 10h à 18h.Avec, au programme : * Samedi et dimanche, des visites guidées des salles d’ambiance du musée sont programmées entre 14h et 16h. Réservation sur place, aux horaires des visites. * Samedi et dimanche, Atelier de dessin,« Oeuvres à croquer » dans le dortoir (1er étage) du musée de 15h à 17h. Participation libre en fonction des places disponibles.

Gratuit

Le samedi 2 avril dès 10h, les salles d’ambiance renouvelées sont à nouveau accessibles à la visite. Allez-y ouvrez les yeux !

Musée de l’Hospice Comtesse 32, rue de la monnaie 59000 Lille Lille Vieux-Lille Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T10:00:00 2022-04-02T18:00:00;2022-04-03T10:00:00 2022-04-03T18:00:00