Réouverture du Musée de l’Impératrice Compiègne, 16 mars 2022, Compiègne.

Réouverture du Musée de l’Impératrice Compiègne

2022-03-16 – 2022-03-16

Compiègne Oise

Découvrez le musée de l’Impératrice et laissez-vous transporter avec émotion au cœur de la mémoire de la famille impériale. Femme, mère, impératrice, Eugénie de Montijo avait “la religion des souvenirs”. Tout au long de sa vie, elle a conservé des objets témoins des heures glorieuses du Second Empire comme des pages sombres de sa vie en exil. Ils racontent aujourd’hui l’histoire d’une femme dont le caractère original et le destin ne vous laisseront pas indifférents.

Amateurs du Second Empire, admirateurs de l’Impératrice, passionnés d’art, férus d’histoire, ou tout simplement curieux, ce musée saura ravir tous les publics, initiés ou non, petits et grands.

chateaudecompiegne@culture.gouv.fr +33 3 44 38 47 10 https://chateaudecompiegne.fr/

Compiègne

