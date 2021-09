Réouverture du Makeda: Nova Danse – Grabuge – Matteo – Rumble Makeda, 10 septembre 2021, Marseille.

Le Makeda Réouvre enfin…. 14H de danse 2 soirs de Fête à prix libre 10500 sourires Horaires Vendredi 10 septembre : 21H ouverture des portes Grabuge + Nova Danse Soundclash Samedi 11 septembre : 21H30 ouverture des portes Mattéo (Chinese Man) + Rumble ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ LINE UP Vendredi 10 Septembre : ouverture des portes 21H00 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ **NOVA DANSE SOUNDCLASH** Nova Danse ! C’est un soundclash en b2b2b par l’équipe de Radio Nova. Un set chaleureux et éclectique. L’esprit du Grand Mix de Radio Nova : Un mix marathon de world, disco, hip-hop, house et bass music. Entre morceaux pointus et douce régression festives. Bref : tout et n’importe quoi mais en bien. Derrière les platines du Radio Nova Sound System, ce vendredi 10 septembre : ISADORA (sélecta sans frontières) Journaliste à Radio Nova depuis une dizaine d’années, Isadora Dartial propose des portraits musicaux (Dans Les Oreilles) et des virées radiophoniques dans le monde entier (Autour de Nova, Qué Onda ? – le grand Mix des Radios du Monde). Quand elle n’est pas près du micro, elle met en pratique ses connaissances de la musique derrière les platines. Vous l’avez peut-être croisée au festival des Suds à Arles, aux 10 ans de la Maison Rouge, lors d’une nuit zébrée de Nova, à la Ola de Sète ou encore dans un bar de Buenos Aires. Elle nous assure ce soir des sélections hors frontières. TOOTS (disco world et entre le deux) Théo Sebald aka Toots, organisateur de La Grande Tournée d’été et président du comité secret des fêtes de Radio Nova. Son mantra : réunir dans la danse, les bambocheurs des six coins de l’hexagone dans une douce régression festive mais sans céder à une boum insipide. Fidèle à ses origines montagnardes, ses mixs suivent les contraintes du relief. Du groove qui monte et descend entre disco house, hi-NRG, Nu-disco et Afro House. KRISTIZ (Hip-hop to afro house) Créateur des soirées parisiennes d’afrohouse : Paris Soukous Club, Christian Nzonta dit KRISTIZ est aussi l’un des programmateurs musical de Radio Nova. Ses sets vous plongeront dans une ambiance tropicale où s’entremêleront de l’afro : Beats, Funk et Electro ! **GRABUGE** Après les succès de cet évènement avant notre. fermeture, Cyril Benhamou(r) >3 reprend GRABUGE, et ne cesse d’affirmer une identité hors norme dans le paysage musical actuel. Artiste incontournable, Cyril rassemble et fédère ici toute la scène la plus passionnante du moment. Guests surprises . Ce rdvmensuel et unique, mélange les styles et les univers, sans aucune limite. Cyril Benhamou : keyboards, flute & polka dance Florent Sallen : drums + unknown guests music : [https://soundcloud.com/cyrilbmusic/cyril-benhamou-selection](https://soundcloud.com/cyrilbmusic/cyril-benhamou-selection) fb page : [https://www.facebook.com/Cyril-B-Music-51273608315/](https://www.facebook.com/Cyril-B-Music-51273608315/) ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ LINE UP Samedi 11 Septembre : ouverture des portes 21H30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ **MATTEO** (CHINESE MAN ) DJ, producteur et membre co-fondateur du groupe Chinese Man, MATTEO oscille entre le Hip-Hop et l’Électro, l’Amérique du Sud, l’Inde et la Turquie, les sonorités d’hier et les pépites rafraîchissantes d’aujourd’hui… Depuis son premier album “Scaglia”, sorti en 2018, Matteo produit, compose et prépare de nouveaux projets aux couleurs et styles musicaux très variés. MIDNIGHT est un bel exemple de son univers. De nouvelles productions sont prévues pour cette année. Matteo est également réalisation de films et de clips, il produit et participe à la composition de musique de films. **RUMBLE** Entrelacer des samples de tous les horizons et de toutes les époques. Confondre les univers musicaux, voyageant du Hip-Hop Old School au Boom Bap digital, alliant le Trip hop à la Bass Music tout en chahutant le Dancehall. Créer une musique où chacun apporte ses influences au service d’une même quête : trouver le son idéal. Dans cette quête, RUMBLE s’est associé à des artistes des 4 coins du monde (UK avec Too Many T’s, USA avec Rhyme Time, Allemagne avec Mariama, UK/Jamaique avec Blakout Ja…) pour repousser encore les limites de leurs productions. Cette diversité musicale prend tout son sens en concert où leur set inclassable mêlant performance LIVE et DJ SET fiévreux ne laisse personne indifférent

Prix libre + adhésion (1€)

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



