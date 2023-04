Réouverture du Jardin21, friche végétale et culturelle, le weekend du 4 au 7 mai ! Jardin 21, 4 mai 2023, Paris.

Du jeudi 04 mai 2023 au dimanche 07 mai 2023 :

dimanche

de 12h00 à 22h00

vendredi, samedi

de 12h00 à 04h00

jeudi

de 12h00 à 02h00

.Tout public. gratuit

Pour célébrer son grand retour, l’équipe du tiers lieu Jardin21 organise un marathon de festivités du 4 au 7 mai. Au programme, du stand-up, des DJs sets, des ateliers de jardinage et une chasse au trésor pour les enfants.

ET C’EST REPARTI !

La friche végétale du Parc de la Villette revient du 4 mai au 30 septembre avec une programmation intense entre jardinage, musique, marchés engagés, sport et fêtes. Le Jardin21 est un ancien verger du XIXème siècle transformé en 2018 en un tiers-lieu végétal, culturel et festif. Installé au bord du canal de l’Ourcq, à la frontière de Paris et Pantin, le Jardin21 propose chaque été une programmation culturelle et festive autour de son potager.

Parmi les nouveautés de cette année, du stand up avec la venue du Greenwashing Comedy Club, des ateliers de jardinage tous les samedis, des ateliers de récup’ et de broderie et, dans un tout autre registre, la promesse de nuits de fêtes endiablées avec des horaires étendus à 4h du matin les vendredis et samedis soirs. Pour célébrer ce grand retour, l’équipe du Jardin21 organise une fête de réouverture du 4 au 7 mai.

Au programme de ce long week-end, la première date du Greenwashing Comedy Club, des DJs sets disco & house tous les soirs avec un final le 7 mai (veille de jour férié oblige), mais aussi des ateliers de jardinage et une grande chasse au trésor pour les enfants.

LA PROGRAMMATION

Ce week-end de réouverture s’annonce comme un condensé intense de la programmation attendue cet été au Jardin21. Parmi les grandes nouveautés, la programmation pour la première fois au Jardin21 de stand-up avec la venue du Greenwashing Comedy Club. Vous y retrouverez des humoristes engagés pour lutter contre l’éco-anxiété et pour sensibiliser au réchauffement climatique. Mais aussi 4 nuits de fêtes du jeudi au dimanche soir avec des horaires étendus à 4h du matin pour les plus fêtards.

Jeudi 4 mai 18h-02h

Ouverture du Jardin21

DJ set avec Karla Lynch

Vendredi 5 mai 12h-04h

Retrouvez le Greenwashing Comedy Club, le comedy club nomade garanti ecofriendly – 19h30

DJs sets avec le collectif Crème de Coco – 21h/04h

Samedi 6 mai 12h-04h

Atelier jardinage adultes : semis de plantes compagnes – 12h

Atelier jardinage enfants : peins ton pot – 15h30

DJs sets avec le collectif VeSTeS – 21h/04h

Dimanche 7 mai 12h-04h

Chasse au trésor pour les enfants – 15h/18h

DJs sets avec Deviant Disco – 21h/04h

CE QUI VOUS ATTEND CET ÉTÉ AU JARDIN 21

Agriculture urbaine & jardinage pour toutes et tous

Avec près de 1 850 m2 d’extérieur et de plantations maraichères, ce tiers-lieu dédié à l’agriculture urbaine propose des ateliers de jardinage entièrement gratuits.

Marre de tuer vos plantes vertes ? Envie d’initier vos enfants aux joies du potager ? Jeanne, la jardinière en cheffe, animera des initiations tous les samedis pour les enfants et pour les adultes. En parallèle, ce sont aussi plusieurs centaines de kilos de fruits et légumes qui sont récoltés chaque saison, dont une partie est réutilisée dans les cuisines du Jardin21… Difficile de faire mieux en terme de circuit court !

Des événements culturels & festifs tout l’été

Les équipes du Jardin21 ont imaginé une ribambelle d’événements : des marchés de créateurices et de seconde main, des journées spéciales comme la Fête des voisin·es (27 mai) et la Fête de la Colombie (8 & 9 juillet), des blind tests musicaux, ou encore la résidence du nouveau collectif Minimum Effort, qui investira le Jardin21 une fois par mois pour le transformer en temple de la musique ambient et du chill.

Enfin, nouveauté non négligeable cette année pour les amateurices de danses endiablées : les guinguettes s’étendront désormais jusqu’4h du matin les vendredis et samedis soir, avec la crème des collectifs disco & house aux manettes du dancefloor.

Du sport en plein air

Le Jardin21, ce sont aussi des cours de sport en plein air avec des disciplines sortant des sentiers battus : qi gong (gymnastique traditionnelle chinoise), yoga parent-enfant et post-natal ou self-defense. Bref, plein d’activités sportives pour continuer à se faire du bien pendant l’été !

Jardin 21 12A Rue Ella Fitzgerald 75019 Paris

Contact : https://www.jardin21.fr/

