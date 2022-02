Réouverture du jardin des muses Saint-Maclou-de-Folleville Saint-Maclou-de-Folleville Catégories d’évènement: Saint-Maclou-de-Folleville

Seine-Maritime

Réouverture du jardin des muses Saint-Maclou-de-Folleville, 19 mars 2022, Saint-Maclou-de-Folleville. Réouverture du jardin des muses Saint-Maclou-de-Folleville

2022-03-19 15:00:00 15:00:00 – 2022-03-19 17:00:00 17:00:00

Saint-Maclou-de-Folleville Seine-Maritime Saint-Maclou-de-Folleville Oyé Oyé, Le printemps c’est bientôt et les poètes sont de sortis. Venez assister à la réouverture du jardin des muses, ce 19 mars 2022 à l’occasion du printemps des poètes. Une activité vannerie sauvage et peut être land art (si le temps nous en dit) vous seront proposés par Elise animatrice nature de l’étoile verte. Oyé Oyé, Le printemps c’est bientôt et les poètes sont de sortis. Venez assister à la réouverture du jardin des muses, ce 19 mars 2022 à l’occasion du printemps des poètes. Une activité vannerie sauvage et peut être land art (si le temps nous en… filemuse@hotmail.fr +33 9 54 07 23 35 Oyé Oyé, Le printemps c’est bientôt et les poètes sont de sortis. Venez assister à la réouverture du jardin des muses, ce 19 mars 2022 à l’occasion du printemps des poètes. Une activité vannerie sauvage et peut être land art (si le temps nous en dit) vous seront proposés par Elise animatrice nature de l’étoile verte. Saint-Maclou-de-Folleville

dernière mise à jour : 2022-02-24 par Office de Tourisme Terroir de Caux

Détails Catégories d’évènement: Saint-Maclou-de-Folleville, Seine-Maritime Autres Lieu Saint-Maclou-de-Folleville Adresse Ville Saint-Maclou-de-Folleville lieuville Saint-Maclou-de-Folleville Departement Seine-Maritime

Réouverture du jardin des muses Saint-Maclou-de-Folleville 2022-03-19 was last modified: by Réouverture du jardin des muses Saint-Maclou-de-Folleville Saint-Maclou-de-Folleville 19 mars 2022 Saint-Maclou-de-Folleville seine-maritime

Saint-Maclou-de-Folleville Seine-Maritime