Réouverture du Château de Pontécoulant Pontécoulant Pontécoulant Catégories d’évènement: Calvados

Pontécoulant

Réouverture du Château de Pontécoulant Pontécoulant, 2 avril 2022, Pontécoulant. Réouverture du Château de Pontécoulant Pontécoulant

2022-04-02 10:00:00 – 2022-04-02 20:00:00

Pontécoulant Calvados Pontécoulant Vendredi 1er avril, le château de Pontécoulant rouvre ses portes après sa trêve hivernale de 14 h 30 jusqu’à 17 h 30. L’occasion de venir découvrir ou redécouvrir ce joyau de la Suisse normande, et à travers ce lieu l’histoire de la famille Le Doulcet de Pontécoulant. Le lendemain, samedi 2 avril, un escape game prendra place dans une des salles du château. Les participants devront prouver à Gweltaz Le File, recruteur de l’armée de Guillaume Le Conquérant, qu’ils ont les épaules et la tête pour devenir les espions du duc de Normandie. Pour cela, ils devront réussir à trouver l’antidote du poison que le recruteur leur a administré, et ce dans le temps imparti. Au total 8 séances de 30 minutes seront proposées, pour 3 à 8 personnes. Cette animation est ouverte à partir de six ans, de 10 h à 20 h, sur réservation auprès du Château de Pontécoulant (02.31.69.62.54). Tarifs : 10 € pour les adultes/ 6 € de 7 à 18 ans/ gratuit pour les moins de 7 ans Le Château de Pontécoulant est ouvert du mardi au dimanche, du 1er au 30 avril de 14 h 30 à 17 h 30, du 2 mai au 30 septembre de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h, du 1er octobre au 15 novembre de 14 h 30 à 17 h 30. Entrée plein tarif 8 €, enfant/étudiant 4 €, enfant de moins de 7 ans gratuit, groupe 6 €. Vendredi 1er avril, le château de Pontécoulant rouvre ses portes après sa trêve hivernale de 14 h 30 jusqu’à 17 h 30. L’occasion de venir découvrir ou redécouvrir ce joyau de la Suisse normande, et à travers ce lieu l’histoire de la famille Le… +33 2 31 69 62 54 Vendredi 1er avril, le château de Pontécoulant rouvre ses portes après sa trêve hivernale de 14 h 30 jusqu’à 17 h 30. L’occasion de venir découvrir ou redécouvrir ce joyau de la Suisse normande, et à travers ce lieu l’histoire de la famille Le Doulcet de Pontécoulant. Le lendemain, samedi 2 avril, un escape game prendra place dans une des salles du château. Les participants devront prouver à Gweltaz Le File, recruteur de l’armée de Guillaume Le Conquérant, qu’ils ont les épaules et la tête pour devenir les espions du duc de Normandie. Pour cela, ils devront réussir à trouver l’antidote du poison que le recruteur leur a administré, et ce dans le temps imparti. Au total 8 séances de 30 minutes seront proposées, pour 3 à 8 personnes. Cette animation est ouverte à partir de six ans, de 10 h à 20 h, sur réservation auprès du Château de Pontécoulant (02.31.69.62.54). Tarifs : 10 € pour les adultes/ 6 € de 7 à 18 ans/ gratuit pour les moins de 7 ans Le Château de Pontécoulant est ouvert du mardi au dimanche, du 1er au 30 avril de 14 h 30 à 17 h 30, du 2 mai au 30 septembre de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h, du 1er octobre au 15 novembre de 14 h 30 à 17 h 30. Entrée plein tarif 8 €, enfant/étudiant 4 €, enfant de moins de 7 ans gratuit, groupe 6 €. Mairie Condé en Normandie

Pontécoulant

dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Pontécoulant Autres Lieu Pontécoulant Adresse Ville Pontécoulant lieuville Pontécoulant Departement Calvados

Pontécoulant Pontécoulant Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pontecoulant/

Réouverture du Château de Pontécoulant Pontécoulant 2022-04-02 was last modified: by Réouverture du Château de Pontécoulant Pontécoulant Pontécoulant 2 avril 2022 Calvados Pontécoulant

Pontécoulant Calvados