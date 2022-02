Réouverture des salles de travail en groupe Bibliothèque universitaire Beaulieu Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Les salles de travail en groupe des BU Beaulieu et Centre étaient fermées depuis janvier en raison de la crise sanitaire. Elles rouvrent leurs portes à partir du lundi 21 février, toujours sur réservation et dans la limite de 4 personnes maximum. Le port du masque y est strictement obligatoire, ainsi que les autres gestes barrière. À partir du lundi 21 février, les salles de travail en groupe de la BU Beaulieu et de la BU Centre rouvrent, pour 4 personnes maximum Bibliothèque universitaire Beaulieu 263 avenue du Général Leclerc 35000 Rennes Rennes Quartiers Nord-Est Ille-et-Vilaine

