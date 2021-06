Paris Pavillons de Bercy - Musée des Arts Forains Paris Réouverture des Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains Paris Catégorie d’évènement: Paris

Réouverture des Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains, 26 juin 2021-26 juin 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 26 juin au 5 septembre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 11h à 17h

payant

Après quelques mois de repos forcé, le musée a hâte de retrouver ses visiteurs. Les visites guidées reprennent à partir du 26 juin. A ne surtout pas rater pour une sortie dépaysante en plein Paris. Les Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains rouvrent enfin leurs portes au grand public. Ce musée privé situé dans les anciens chais à vin de Bercy existe grâce à son activité de location de salles. Totalement à l’arrêt, la crise sanitaire actuelle ne lui a pas permis d’ouvrir l’été dernier mais même si la situation reste difficile, le musée souhaite retrouver son public. Si vous ne connaissez pas cet endroit merveilleux, c’est le moment d’aller le découvrir. Ce musée abrite une incroyable collection d’objets du spectacle et du patrimoine de la fête foraine du 19ème siècle. Sa visite est uniquement guidée mais pour une bonne raison ! Au gré de la visite, votre guide actionne certains manèges et autres spectacles de musique mécanique pour un parcours vivant qui change des musées traditionnels. Attention, n’allez pas croire que ce musée est réservé aux enfants, au contraire, la visite est conseillée à partir de 5 ans et s’adresse à tous. Elle vous propose un voyage hors du temps et assurément dépaysant en plein cœur de Paris. Des visites guidées seront proposées tout l’été à partir du 26 juin. Pour y participer, nul besoin d’être un groupe, il suffit de vous inscrire à l’un des créneaux horaires proposés. La réservation se fait directement en ligne sur le site. Animations -> Visite guidée Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains 53, avenue des terroirs de France Paris 75012

14 : Cour Saint-Émilion (153m)

Contact :Pavillons de Bercy 01 43 40 16 22 http://arts-forains.com/ https://www.facebook.com/MuseeArtForain 0143401622 Animations -> Visite guidée Urbain;Insolite;Paris nature;Expos;En famille

Date complète :

2021-06-26T11:00:00+02:00_2021-06-26T17:00:00+02:00;2021-06-27T11:00:00+02:00_2021-06-27T17:00:00+02:00;2021-06-28T11:00:00+02:00_2021-06-28T17:00:00+02:00;2021-06-29T11:00:00+02:00_2021-06-29T17:00:00+02:00;2021-06-30T11:00:00+02:00_2021-06-30T17:00:00+02:00;2021-07-01T11:00:00+02:00_2021-07-01T17:00:00+02:00;2021-07-02T11:00:00+02:00_2021-07-02T17:00:00+02:00;2021-07-03T11:00:00+02:00_2021-07-03T17:00:00+02:00;2021-07-04T11:00:00+02:00_2021-07-04T17:00:00+02:00;2021-07-05T11:00:00+02:00_2021-07-05T17:00:00+02:00;2021-07-06T11:00:00+02:00_2021-07-06T17:00:00+02:00;2021-07-07T11:00:00+02:00_2021-07-07T17:00:00+02:00;2021-07-08T11:00:00+02:00_2021-07-08T17:00:00+02:00;2021-07-09T11:00:00+02:00_2021-07-09T17:00:00+02:00;2021-07-10T11:00:00+02:00_2021-07-10T17:00:00+02:00;2021-07-11T11:00:00+02:00_2021-07-11T17:00:00+02:00;2021-07-12T11:00:00+02:00_2021-07-12T17:00:00+02:00;2021-07-13T11:00:00+02:00_2021-07-13T17:00:00+02:00;2021-07-14T11:00:00+02:00_2021-07-14T17:00:00+02:00;2021-07-15T11:00:00+02:00_2021-07-15T17:00:00+02:00;2021-07-16T11:00:00+02:00_2021-07-16T17:00:00+02:00;2021-07-17T11:00:00+02:00_2021-07-17T17:00:00+02:00;2021-07-18T11:00:00+02:00_2021-07-18T17:00:00+02:00;2021-07-19T11:00:00+02:00_2021-07-19T17:00:00+02:00;2021-07-20T11:00:00+02:00_2021-07-20T17:00:00+02:00;2021-07-21T11:00:00+02:00_2021-07-21T17:00:00+02:00;2021-07-22T11:00:00+02:00_2021-07-22T17:00:00+02:00;2021-07-23T11:00:00+02:00_2021-07-23T17:00:00+02:00;2021-07-24T11:00:00+02:00_2021-07-24T17:00:00+02:00;2021-07-25T11:00:00+02:00_2021-07-25T17:00:00+02:00;2021-07-26T11:00:00+02:00_2021-07-26T17:00:00+02:00;2021-07-27T11:00:00+02:00_2021-07-27T17:00:00+02:00;2021-07-28T11:00:00+02:00_2021-07-28T17:00:00+02:00;2021-07-29T11:00:00+02:00_2021-07-29T17:00:00+02:00;2021-07-30T11:00:00+02:00_2021-07-30T17:00:00+02:00;2021-07-31T11:00:00+02:00_2021-07-31T17:00:00+02:00;2021-08-01T11:00:00+02:00_2021-08-01T17:00:00+02:00;2021-08-02T11:00:00+02:00_2021-08-02T17:00:00+02:00;2021-08-03T11:00:00+02:00_2021-08-03T17:00:00+02:00;2021-08-04T11:00:00+02:00_2021-08-04T17:00:00+02:00;2021-08-05T11:00:00+02:00_2021-08-05T17:00:00+02:00;2021-08-06T11:00:00+02:00_2021-08-06T17:00:00+02:00;2021-08-07T11:00:00+02:00_2021-08-07T17:00:00+02:00;2021-08-08T11:00:00+02:00_2021-08-08T17:00:00+02:00;2021-08-09T11:00:00+02:00_2021-08-09T17:00:00+02:00;2021-08-10T11:00:00+02:00_2021-08-10T17:00:00+02:00;2021-08-11T11:00:00+02:00_2021-08-11T17:00:00+02:00;2021-08-12T11:00:00+02:00_2021-08-12T17:00:00+02:00;2021-08-13T11:00:00+02:00_2021-08-13T17:00:00+02:00;2021-08-14T11:00:00+02:00_2021-08-14T17:00:00+02:00;2021-08-15T11:00:00+02:00_2021-08-15T17:00:00+02:00;2021-08-16T11:00:00+02:00_2021-08-16T17:00:00+02:00;2021-08-17T11:00:00+02:00_2021-08-17T17:00:00+02:00;2021-08-18T11:00:00+02:00_2021-08-18T17:00:00+02:00;2021-08-19T11:00:00+02:00_2021-08-19T17:00:00+02:00;2021-08-20T11:00:00+02:00_2021-08-20T17:00:00+02:00;2021-08-21T11:00:00+02:00_2021-08-21T17:00:00+02:00;2021-08-22T11:00:00+02:00_2021-08-22T17:00:00+02:00;2021-08-23T11:00:00+02:00_2021-08-23T17:00:00+02:00;2021-08-24T11:00:00+02:00_2021-08-24T17:00:00+02:00;2021-08-25T11:00:00+02:00_2021-08-25T17:00:00+02:00;2021-08-26T11:00:00+02:00_2021-08-26T17:00:00+02:00;2021-08-27T11:00:00+02:00_2021-08-27T17:00:00+02:00;2021-08-28T11:00:00+02:00_2021-08-28T17:00:00+02:00;2021-08-29T11:00:00+02:00_2021-08-29T17:00:00+02:00;2021-08-30T11:00:00+02:00_2021-08-30T17:00:00+02:00;2021-08-31T11:00:00+02:00_2021-08-31T17:00:00+02:00;2021-09-01T11:00:00+02:00_2021-09-01T17:00:00+02:00;2021-09-02T11:00:00+02:00_2021-09-02T17:00:00+02:00;2021-09-03T11:00:00+02:00_2021-09-03T17:00:00+02:00;2021-09-04T11:00:00+02:00_2021-09-04T17:00:00+02:00;2021-09-05T11:00:00+02:00_2021-09-05T17:00:00+02:00

Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Pavillons de Bercy - Musée des Arts Forains Adresse 53, avenue des terroirs de France Ville Paris lieuville Pavillons de Bercy - Musée des Arts Forains Paris