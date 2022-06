Réouverture de l’église fortifiée de Plomion Plomion, 25 juin 2022, Plomion.

Réouverture de l’église fortifiée de Plomion

Place de l’Église Plomion Aisne

2022-06-25 – 2022-06-25

Plomion

Aisne

Plomion

Après plus de trois ans de fermeture pour rénovation, l’église Notre-Dame de Plomion rouvre ses portes. Au programme, inauguration et visite guidée avec M. le maire et son conseil le matin. À la suite de cette visite, un vin d’honneur vous sera servi à la salle des fêtes.

Après plus de trois ans de fermeture pour rénovation, l’église Notre-Dame de Plomion rouvre ses portes. Au programme, inauguration et visite guidée avec M. le maire et son conseil le matin. À la suite de cette visite, un vin d’honneur vous sera servi à la salle des fêtes.

+33 3 23 98 80 02

Après plus de trois ans de fermeture pour rénovation, l’église Notre-Dame de Plomion rouvre ses portes. Au programme, inauguration et visite guidée avec M. le maire et son conseil le matin. À la suite de cette visite, un vin d’honneur vous sera servi à la salle des fêtes.

OT du Pays de Thiérache

Plomion

dernière mise à jour : 2022-06-16 par