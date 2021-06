Paris Tour Jean sans Peur Paris REOUVERTURE DE LA TOUR JEAN SANS PEUR le 30 juin 2021 ! Tour Jean sans Peur Paris Catégorie d’évènement: Paris

REOUVERTURE DE LA TOUR JEAN SANS PEUR le 30 juin 2021 ! Tour Jean sans Peur, 30 juin 2021-30 juin 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 30 juin 2021 au 31 décembre 2023 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 13h30 à 18h

payant

La tour Jean sans Peur (1409-1411), au cœur de Paris, à deux pas du quartier des Halles, est l’ultime témoignage intact du grand palais parisien des ducs de Bourgogne. VISITEZ LA TOUR JEAN SANS PEUR : UN LIEU UNIQUE AU CŒUR DE PARIS Peu de monuments médiévaux civils subsistent à Paris. La tour Jean sans Peur, construite il y a 600 ans (1409-1411), fait partie de ce patrimoine insolite parisien. Elle demeure l’unique témoignage du palais des ducs de Bourgogne couvrant près d’un hectare à la fin du Moyen Âge. Sa construction a été décidée par le puissant duc de Bourgogne Jean sans Peur, afin de manifester sa présence dans la Capitale suite à sa prise de pouvoir en 1409. Classée Monument Historique à la fin du XIXe siècle, la tour est ouverte depuis une quinzaine d’années à la visite par l’association des amis de la tour Jean sans Peur, composée d’archéologues et d’historiens de formation ayant à cœur de faire découvrir les lieux ainsi que la vie quotidienne à la fin du Moyen Âge. Toute l’année une programmation (conférences, concerts, animations) autour d’une exposition sur la vie quotidienne médiévale et une autre sur l’histoire insolite de Paris permet une découverte des aspects méconnus de ce haut lieu du patrimoine médiéval parisien; 2021 : Expositions La jeunesse au Moyen Âge + Gamins et poupardes, enfances parisiennes au XIXe siècle (30 juin 2021 – 29 mai 2022) Animations -> Visite guidée Tour Jean sans Peur 20 rue Étienne Marcel Paris 75002

Ligne 4: Étienne Marcel (60m) Ligne 4: Les Halles (200m) Ligne 29 : arrêt Turbigo-Etienne Marcel A, B et D (arrêt les Halles)

Contact :Tour Jean sans Peur 0140262028 contact@tourjeansanspeur.com http://www.tourjeansanspeur.com https://twitter.com/TourJSP Animations -> Visite guidée Insolite;Ados;English;Expos;En famille;Enfants

Ass. Amis Tour Jean sans Peur

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Tour Jean sans Peur Adresse 20 rue Étienne Marcel Ville Paris lieuville Tour Jean sans Peur Paris