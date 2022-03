Réouverture de la micro-folie Pithiviers Pithiviers Catégorie d’évènement: Pithiviers

Réouverture de la micro-folie Pithiviers, 2 avril 2022, Pithiviers. Réouverture de la micro-folie

le samedi 2 avril à Pithiviers

La micro-folie de Pithiviers située au 17 rue de la Couronne, réouvrira ses portes à partir 2 avril 2022 de 9h à 13h et de 14h à 17h. Celle-ci sera par la suite ouverte tous les mercredis de 14h à 18h et tous les samedis de 9h à 13 h puis de 14h à 17h. Réouverture de la micro-folie Pithiviers Office de Tourisme du Grand Pithiverais , 1 mail ouest, Pithiviers Pithiviers

