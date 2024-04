RÉOUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE MANUFACTURE Nancy, samedi 6 avril 2024.

Afin de fêter dignement sa réouverture, la Médiathèque a concocté un programme de fête à tous les étages et pour petits et grands durant tout le week-end.

SAMEDI OUVERTURE DES PORTES À 10H

INAUGURATION

11h | Par Josiane Chevalier, préfète de la Région Grand Est, Mathieu Klein, maire de Nancy et Bertrand Masson, adjoint au maire délégué à la culture, au patrimoine, aux métiers d’art et aux grands événements.

LES TAPAGEURS

10h | De la place Stanislas à la médiathèque,

Fanfare énergique déambulant de la Place Stanislas à la médiathèque. Départ devant l’office du tourisme

LA BATTLE DE MEEPLES

10h > 18h | cour Wresinski

Jeu décoiffant sur la culture urbaine, nourri de l’art nancéien.

UN CHÂTEAU LOINTAIN

10h > 18h | hall œuvre collaborative avec Marianne Thibault et la compagnie La GiGogne

Les vitraux de cette construction éphémère seront le fruit de votre imagination, dessinée par l’intelligence artificielle, avec l’aide de techniciens de grande taille.

CRÉER UN FILM D’ANIMATION

10h30 | 11h | 11h30 | 14h | 14h30 | 15h | 15h30 16h | 16h30 | 17h | 17h30 durée 20 mn

cube 1 atelier avec Jeannie Brie | 6 > 12 ans

Découvrez le monde magique du film d’animation grâce à la table Mashup, un banc de montage vidéo ludique et intuitif.

LA RÉALISATION

10h30 | 14h | 15h30 | 17h durée 45 mn | vidéolab atelier avec Laurent Fride | public ado/adulte

Créez une vidéo mémorable en un temps record.

AU PAYS DES SONS 14h durée 30 mn | cube 2 spectacle avec François Liuzzo | tout public

Chansons, histoires, instruments et objets insolites.

LE PETIT NICOLAS EN MUSIQUE 14h15 durée 30 mn | le boucan lecture musicale | tout public

Histoires drôles et légères.

MINOS

14h30 | 15h30 | 16h30 durée 30 mn | espace jeunesse spectacle avec Mathieu Epp | 8 > 14 ans

Guidés par un conteur, vous êtes aux commandes du jeu.

L’HOMME ORCHESTRE

14h30 | 15h30 | 16h30 durée 30 mn | l’onu

concert avec Santiago Moreno | tout public

Humour et poésie déambulent avec ce musicien-marionnettiste argentin.

CRÉA’SONS

14h45 | 15h30 | 16h30 | 17h15 durée 30 mn | cube 2

atelier avec François Liuzzo | 5 > 10 ans

Créez et manipulez des objets sonores.

BATTLE BD

15h durée 1h | le boucan animé par Damien Perez | tout public

Aux dessins Clémence Perrault vs Libon. Aux notes Pierre Boespflug. Aux votes vous.

Battle suivie d’une séance de dédicaces, en partenariat avec La Parenthèse.

MUSICLAB ALL STARS

17h durée 1h | le boucan musique improvisée | concert | tout public

Le nouveau Musiclab se dévoile entre les mains d’Adrien Beaucaillou et ses invité-e-s.

TESS WASSILA

18h15 durée 30 mn | hall DJ set | tout public

Éclairage musical de l’œuvre collaborative

DIMANCHE

MÉTAQUEST 3

14h > 18h | cube 1 réalité mixte | à partir de 10 ans

Plongez dans la réalité mixte, augmentée et virtuelle avec ce casque de dernière génération.

CHATOUILLIS D’OUÏE

14h15 | 14h45 | 15h15 | 16h | 16h30 | 17h 17h30 durée 20 mn | espace jeunesse |

spectacle par la Compagnie à l’instant à partir de 5 ans

Une immersion sonore et sensorielle.

ROBOT OZOBOT

14h15 | 16h15 durée 1h30 | cube 2 atelier parent/enfant | à partir de 7 ans

Programmez des robots en dessinant.

BATTLE CLOWN-BD

14h15 durée 1h | le boucan spectacle avec Les Frères Crayone | tout public

La bande dessinée est-elle grotesque ou sont-ce les clowns qui s’en donnent à cœur joie ?

LES BONNASSES

15h30 durée 50mn | le boucan théâtre avec la Compagnie Les Bonnasses | tout public

Du cartoon, du théâtre de tréteau, des lettres et du punk pièce pour une valise et trois comédiennes survoltées.

LUDOVIC FÜSCHTELKEIT, EXPERT EN TOUT

14h15 | 16h15 durée 45 mn hall

visite insolite

Ludovic Füschtelkeit, spécialiste sur commande, vous embarque pour une visite déjantée de nos espaces et, au Bar à Livres, de nos collections.

COULEUR.S TRIO

17h30 durée 1h15 le boucan concert | tout public

Jazz d’écriture et d’impro, du formel et du sensible, de l’imagination et de la poésie, pour se quitter sur un spectre infini de couleursTout public

