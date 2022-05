Réouverture de la Galerie Egregore et 1er Vernissage La Réunion La Réunion Catégories d’évènement: La Réunion

Lot-et-Garonne

Réouverture de la Galerie Egregore et 1er Vernissage La Réunion, 14 mai 2022, La Réunion. Réouverture de la Galerie Egregore et 1er Vernissage Domaine de Souliès 300 Route du Queyran La Réunion

2022-05-14 – 2022-05-14 Domaine de Souliès 300 Route du Queyran

La Réunion Lot-et-Garonne La Réunion EUR Au programme :

14h : ouverture des portes

15h : inauguration officielle

16h : Concert de l’ensemble à cordes des Symphonistes d’Aquitaine sous la direction de Philippe Mestres Au programme :

14h : ouverture des portes

15h : inauguration officielle

16h : Concert de l’ensemble à cordes des Symphonistes d’Aquitaine sous la direction de Philippe Mestres +33 5 53 93 00 00 Au programme :

14h : ouverture des portes

15h : inauguration officielle

16h : Concert de l’ensemble à cordes des Symphonistes d’Aquitaine sous la direction de Philippe Mestres galerie egregore logo

Domaine de Souliès 300 Route du Queyran La Réunion

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: La Réunion, Lot-et-Garonne Autres Lieu La Réunion Adresse Domaine de Souliès 300 Route du Queyran Ville La Réunion lieuville Domaine de Souliès 300 Route du Queyran La Réunion Departement Lot-et-Garonne

La Réunion La Réunion Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-reunion/

Réouverture de la Galerie Egregore et 1er Vernissage La Réunion 2022-05-14 was last modified: by Réouverture de la Galerie Egregore et 1er Vernissage La Réunion La Réunion 14 mai 2022 La Réunion Lot-et-Garonne

La Réunion Lot-et-Garonne