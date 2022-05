Réouverture de la Collégiale Saint-Vincent du Mas d’Agenais Lagruère Lagruère Catégories d’évènement: Lagruère

Réouverture de la Collégiale Saint-Vincent du Mas d'Agenais. 
La Collégiale Saint-Vincent est l'une des églises les plus remarquables du sud Garonne. Elle date pour sa majeure partie du XIIe s. Le chevet comprend une abside et deux absidioles aux nombreux modillons sculptés. 
Après deux années de travaux, la Collégiale Saint-Vincent rouvre ses portes. 
Pour cette occasion, deux évènements majeurs sont programmés : 
Le samedi 21 mai à 20h30: 
- Concert exceptionnel de l'Harmonie des Pompons Bleus de Tonneins (Entrée libre). 
Le dimanche 22 mai à 10h30: 
- Messe solennelle de bénédiction présidée par Mgr Hubert Herbreteau évêque d'Agen.

