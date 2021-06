Paris La Bellevilloise Paris REOUVERTURE DE LA BELLEVILLOISE – CAFE-CONCERT : KANIS AND LOU La Bellevilloise Paris Catégorie d’évènement: Paris

Kanis and Lou en concert à 20h à La Bellevilloise en format café-concert dans la Halle aux Oliviers samedi 26 juin 2021. Kanis and Lou vous entraînent vers un Pacifique imaginaire, ce paradis des mers du sud peuplé de Tikis où résonnent chants de sirènes, ukulélé et guitare hawaïenne. — La jauge étant limitée, la réservation est vivement conseillée sur http://labellevilloise.com/manger-boire 2€ s’ajoutent à l’addition si vous dînez pendant le concert — Les conditions sanitaires actuelles imposent le port du masque à votre arrivée et à chacun de vos déplacements. Le service s’effectuera directement à votre table. Concerts -> Musiques du Monde La Bellevilloise 19-21 rue Boyer Paris 75020 Contact :La Bellevilloise 0153273579 com@labellevilloise.com Concerts -> Musiques du Monde Musique

