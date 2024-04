Réouverture!!!! Concert de Creedance Factory Band (CCR Tribute) Salle de spectacle Jumilhac-le-Grand, samedi 6 avril 2024.

Réouverture!!!! Concert de Creedance Factory Band (CCR Tribute) Salle de spectacle Jumilhac-le-Grand Dordogne

Ok les gars et les filles, l’hiver est terminé! Nous ouvrons les volets et allumons les lumières Le tout premier concert est immédiatement un top groupe. Préparez-vous pour une soirée musicale énergique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 21:00:00

fin : 2024-04-06 00:00:00

Salle de spectacle Rhue

Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne Nouvelle-Aquitaine info@la-rhue.com

