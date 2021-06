Paris Musée de la chasse et de la nature Paris Réouverture au public du Musée de la Chasse et de la Nature à l’occasion de la Nuit européenne des musées Musée de la chasse et de la nature Paris Catégorie d’évènement: Paris

**Réouverture du musée de la Chasse et de la Nature** Fermé pour travaux d’agrandissement depuis le 1er juillet 2019, le Musée de la Chasse et de la Nature rouvre ses portes avec un parcours augmenté d’un étage composé de six nouvelles salles traversant les deux hôtels de Guénégaud de et Mongelas. Le Musée offre aux visiteurs un meilleur confort de visite, une collection déployée dans un nouvel accrochage, de nouveaux espaces pour les expositions temporaires. Mansardé, le nouvel étage aborde – à travers l’art contemporain et les collections patrimoniales – différents thèmes articulés autour de relation entre l’homme et le vivant du XIXe siècle à nos jours, en privilégiant une approche artistique et émotionnelle. Le rez-de-chaussée comprend désormais un accueil plus spacieux et de nouveaux espaces dont une librairie-boutique libre d’accès.

L’accès au musée est gratuit pendant toute la soirée, sur réservation préalable d’un créneau de visite.

