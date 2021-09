Ménétréol-sous-Sancerre Église Saint-Hilaire Cher, Ménétréol-sous-Sancerre Réouverture après plus de 20 ans de restauration Église Saint-Hilaire Ménétréol-sous-Sancerre Catégories d’évènement: Cher

Ménétréol-sous-Sancerre

Réouverture après plus de 20 ans de restauration Église Saint-Hilaire, 18 septembre 2021, Ménétréol-sous-Sancerre. Réouverture après plus de 20 ans de restauration

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Saint-Hilaire

Après plus de 20 ans d’efforts, l’Association Les Amis de l’Église Saint-Hilaire vous invite à découvrir les multiples travaux de restauration d’intérieur et de ses peintures et sculptures. Appréciez la richesse des créations textiles avec l’exposition d’une sélection de soutanes liturgiques, présentées par des textes de Vincent Guillier. Présentation de la rénovation de l’église et de la restauration d’œuvres. Visite guidée par les artisans et ses bénévoles. Exposition de soutanes liturgiques et parcours vidéo. Église Saint-Hilaire Rue de l’église 18300 Ménétréol-sous-Sancerre Ménétréol-sous-Sancerre Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cher, Ménétréol-sous-Sancerre Autres Lieu Église Saint-Hilaire Adresse Rue de l'église 18300 Ménétréol-sous-Sancerre Ville Ménétréol-sous-Sancerre lieuville Église Saint-Hilaire Ménétréol-sous-Sancerre