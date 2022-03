Réouverture animée de la carrière souterraine à la Maison de la pierre Saint-Maximin, 2 avril 2022, Saint-Maximin.

Réouverture animée de la carrière souterraine à la Maison de la pierre Saint-Maximin

2022-04-02 – 2022-04-02

Saint-Maximin Oise Saint-Maximin

5 La carrière souterraine de la Maison de la pierre ouvre de nouveau ses portes aux visiteurs dès le printemps, journées festives les 2 et 3 avril et nouvelle programmation

Après plusieurs mois de fermeture et un check-up complet, la Maison de la pierre réouvre ses portes de la carrière souterraine.

Pour fêter cela, nous vous avons concocté un beau programme le week-end du 2 et 3 avril :

– Guidé par les médiatrices de la Maison de la pierre très enthousiasmées d’accueillir à nouveau des visiteurs, plongez dans les entrailles de la terre à la découverte de la pierre qui a construit une très grande partie de Paris et de nombreux édifices de l’Oise.

– Tout comme les carriers du 19ème siècle, des passionnés du patrimoine carrier se mettront en scène afin d’extraire manuellement cette roche unique, véritable joyau du territoire du sud de l’Oise.

– Dans les galeries souterraines à l’éclairage feutré, des artistes déambuleront et vous transporteront dans un univers musical tout en faisant danser des objets : toute une ambiance surprenante et poétique à 20 mètres sous terre !

– Et d’autres découvertes seront également au rendez-vous ! Démonstration de sculpture sur pierre, vente des célèbres champignons de Paris cultivés dans l’Oise dans la pure tradition au cœur des carrières.

Aussi, tout un programme d’animation annuelle est maintenant disponible sur le http://maisondelapierre-oise.fr/wp-content/uploads/2022/03/Maison-de-la-pierre-depliant-grand-public-2022.pdf

Samedi 2 avril : départ des visites à 14h et 16h

Dimanche 3 avril : départ des visites à 10h, 14h et 16h

Tarif promotionnel de 5€ par adulte et gratuit pour les mineurs.

Informations et réservations conseillées : http://maisondelapierre-oise.fr/reservationsenligne / 03 44 61 18 54

La carrière souterraine de la Maison de la pierre ouvre de nouveau ses portes aux visiteurs dès le printemps, journées festives les 2 et 3 avril et nouvelle programmation

Après plusieurs mois de fermeture et un check-up complet, la Maison de la pierre réouvre ses portes de la carrière souterraine.

Pour fêter cela, nous vous avons concocté un beau programme le week-end du 2 et 3 avril :

– Guidé par les médiatrices de la Maison de la pierre très enthousiasmées d’accueillir à nouveau des visiteurs, plongez dans les entrailles de la terre à la découverte de la pierre qui a construit une très grande partie de Paris et de nombreux édifices de l’Oise.

– Tout comme les carriers du 19ème siècle, des passionnés du patrimoine carrier se mettront en scène afin d’extraire manuellement cette roche unique, véritable joyau du territoire du sud de l’Oise.

– Dans les galeries souterraines à l’éclairage feutré, des artistes déambuleront et vous transporteront dans un univers musical tout en faisant danser des objets : toute une ambiance surprenante et poétique à 20 mètres sous terre !

– Et d’autres découvertes seront également au rendez-vous ! Démonstration de sculpture sur pierre, vente des célèbres champignons de Paris cultivés dans l’Oise dans la pure tradition au cœur des carrières.

Aussi, tout un programme d’animation annuelle est maintenant disponible sur le http://maisondelapierre-oise.fr/wp-content/uploads/2022/03/Maison-de-la-pierre-depliant-grand-public-2022.pdf

Samedi 2 avril : départ des visites à 14h et 16h

Dimanche 3 avril : départ des visites à 10h, 14h et 16h

Tarif promotionnel de 5€ par adulte et gratuit pour les mineurs.

Informations et réservations conseillées : http://maisondelapierre-oise.fr/reservationsenligne / 03 44 61 18 54

bienvenue@maisondelapierre-oise.fr +33 3 44 61 18 54 http://maisondelapierre-oise.fr/

La carrière souterraine de la Maison de la pierre ouvre de nouveau ses portes aux visiteurs dès le printemps, journées festives les 2 et 3 avril et nouvelle programmation

Après plusieurs mois de fermeture et un check-up complet, la Maison de la pierre réouvre ses portes de la carrière souterraine.

Pour fêter cela, nous vous avons concocté un beau programme le week-end du 2 et 3 avril :

– Guidé par les médiatrices de la Maison de la pierre très enthousiasmées d’accueillir à nouveau des visiteurs, plongez dans les entrailles de la terre à la découverte de la pierre qui a construit une très grande partie de Paris et de nombreux édifices de l’Oise.

– Tout comme les carriers du 19ème siècle, des passionnés du patrimoine carrier se mettront en scène afin d’extraire manuellement cette roche unique, véritable joyau du territoire du sud de l’Oise.

– Dans les galeries souterraines à l’éclairage feutré, des artistes déambuleront et vous transporteront dans un univers musical tout en faisant danser des objets : toute une ambiance surprenante et poétique à 20 mètres sous terre !

– Et d’autres découvertes seront également au rendez-vous ! Démonstration de sculpture sur pierre, vente des célèbres champignons de Paris cultivés dans l’Oise dans la pure tradition au cœur des carrières.

Aussi, tout un programme d’animation annuelle est maintenant disponible sur le http://maisondelapierre-oise.fr/wp-content/uploads/2022/03/Maison-de-la-pierre-depliant-grand-public-2022.pdf

Samedi 2 avril : départ des visites à 14h et 16h

Dimanche 3 avril : départ des visites à 10h, 14h et 16h

Tarif promotionnel de 5€ par adulte et gratuit pour les mineurs.

Informations et réservations conseillées : http://maisondelapierre-oise.fr/reservationsenligne / 03 44 61 18 54

maison de la pierre

Saint-Maximin

dernière mise à jour : 2022-03-28 par