Presse ton jus de pomme Renwez, 27 septembre 2023, Renwez.

Renwez,Ardennes

Le Parc naturel régional des Ardennes met à disposition un pressoir pour obtenir un jus délicieux ! Samedi 07 octobre 2023 Maison du Parc, RD 140, 08150 Renwez Animation gratuite (maximum 50kilos) Réservation obligatoire au 03.24.42.90.57 ou charlene.zankoc@parc-naturel-ardennes.fr Rapportez vos pommes et repartez avec le jus de vos fruits pasteurisé !.

2023-09-27 fin : 2023-10-07 . .

The Ardennes Regional Nature Park provides a press to make delicious juice! Saturday 07 October 2023 Maison du Parc, RD 140, 08150 Renwez Free event (maximum 50 kilos) Booking required on 03.24.42.90.57 or charlene.zankoc@parc-naturel-ardennes.fr Bring your apples and leave with pasteurized juice!

El Parque Natural Regional de las Ardenas organiza un prensado de manzanas para hacer un delicioso zumo Sábado 07 de octubre 2023 Maison du Parc, RD 140, 08150 Renwez Evento gratuito (máximo 50 kilos) Imprescindible reservar en el 03.24.42.90.57 o en charlene.zankoc@parc-naturel-ardennes.fr ¡Traiga sus manzanas y salga con zumo pasteurizado!

Der regionale Naturpark der Ardennen stellt eine Presse zur Verfügung, um einen köstlichen Saft zu gewinnen! Samstag, 07. Oktober 2023 Maison du Parc, RD 140, 08150 Renwez Kostenlose Animation (maximal 50kilos) Reservierung erforderlich unter 03.24.42.90.57 oder charlene.zankoc@parc-naturel-ardennes.fr Bringen Sie Ihre Äpfel mit und gehen Sie mit dem Saft Ihrer pasteurisierten Früchte nach Hause!

