Atelier cuisine : zero déchet, 5 juillet 2023, Renwez.

Ne rien perdre ni au jardin, ni en cuisine ! Quels sont mes astuces de chef ? Et si vous faisiez des préparations d’aromates avec des herbes sauvages, herbes du jardin et épluchures ? Oui oui des épluchures ! Des recettes simples pour préparer vinaigres, sucres aromatisés ou encore vos propres tisanes..

2023-07-05 à ; fin : 2023-07-05 . .

Renwez 08150 Ardennes Grand Est



Don’t waste anything in the garden or in the kitchen! What are my tips as a chef? How about making herb preparations with wild herbs, garden herbs and peelings? Yes, peelings! Simple recipes to prepare vinegars, flavored sugars or even your own herbal teas.

No desperdicie nada ni en el huerto ni en la cocina ¿Cuáles son mis consejos como cocinero? ¿Qué te parece hacer preparados de hierbas con hierbas silvestres, hierbas del huerto y peladuras? Sí, ¡cáscaras! Recetas sencillas para preparar vinagres, azúcares aromatizados o incluso tus propias infusiones.

Nichts verlieren, weder im Garten noch in der Küche! Welche Tipps habe ich als Koch? Wie wäre es, wenn Sie Kräutermischungen aus Wildkräutern, Gartenkräutern und Schalen herstellen würden? Ja, ja, Schalen! Einfache Rezepte zur Herstellung von Essig, aromatisiertem Zucker oder auch Ihren eigenen Kräutertees.

