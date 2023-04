Et si je faisais un milkshake à la fraise pour le goûter ?, 21 juin 2023, Renwez.

Et si vous vous mettiez le temps d’une après-midi dans la peau d’un éleveur. Venez découvrir le vert pâturage, le troupeau de vache laitière et les petits veaux de Xavier et Mathilde Grandfils. Puis, c’est le moment de cueillir des fraises. Avec le lait et les fraises, vous aurez tous les ingrédients pour fabriquer votre milkshake. Allez, encore un petit effort, concentrer votre énergie sur un vélo pour mixer le tout. Après l’effort, le réconfort, dégustez votre milkshake pour le goûter, vous l’aurez bien mérité !.

2023-06-21 à ; fin : 2023-06-21 . .

Renwez 08150 Ardennes Grand Est



And if you put yourself in the shoes of a farmer for an afternoon. Come and discover the green pasture, the herd of dairy cows and the little calves of Xavier and Mathilde Grandfils. Then it’s time to pick strawberries. With the milk and the strawberries, you will have all the ingredients to make your milkshake. Come on, one more little effort, concentrate your energy on a bike to mix everything. After the effort, the comfort, enjoy your milkshake for the snack, you will have deserved it!

Y si te pones en la piel de un granjero por una tarde. Venga a descubrir los verdes pastos, el rebaño de vacas lecheras y los pequeños terneros de Xavier y Mathilde Grandfils. Después, es hora de recoger fresas. Con la leche y las fresas, tendrás todos los ingredientes para preparar tu batido. Vamos, un poco más de esfuerzo, concentra tu energía en una bicicleta para mezclarlo todo. Después del esfuerzo, la comodidad, disfruta de tu batido para merendar, ¡te lo habrás ganado!

Wie wäre es, wenn Sie einen Nachmittag lang in die Haut eines Viehzüchters schlüpfen würden? Entdecken Sie die grüne Weide, die Milchkuhherde und die kleinen Kälber von Xavier und Mathilde Grandfils. Anschließend ist es Zeit, Erdbeeren zu pflücken. Mit der Milch und den Erdbeeren haben Sie alle Zutaten für Ihren Milchshake. Und jetzt noch ein bisschen mehr: Konzentrieren Sie Ihre Energie auf ein Fahrrad, um alles zu mixen. Genießen Sie Ihren Milchshake als Snack, den Sie sich redlich verdient haben!

