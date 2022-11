Renversante Saint-Vallier, 23 novembre 2022, Saint-Vallier. Renversante

22 rue Victor Hugo Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier Saône-et-Loire

2022-11-23 17:00:00 – 2022-11-23

Espace Culturel Louis Aragon 22 rue Victor Hugo

Saint-Vallier

Saône-et-Loire Saint-Vallier Avec inventivité et dérision, Léna Bréban détricote les clichés d’un monde où règne la domination féminine, démontrant ironiquement l’inégalité femme/homme.

Dans la société de Léa et Tom, les rues et les établissements scolaires ont des noms de femmes célèbres et ce sont les hommes qui s’occupent des enfants. Alors, les deux faux jumeaux s’interrogent en essayant de comprendre pourquoi le féminin l’emporte sur le masculin.

À l’issue du spectacle, les comédiens débattent avec le public.

Spectacle à partir de 8 ans. admi.ecla@mairie-saintvallier.fr +33 3 85 67 78 20

Détails Catégories d'évènement: Saint-Vallier, Saône-et-Loire

